ظهور مفاجئ لحفرة غامضة تثير المخاوف من زلزال جديد في تركيا

ظهرت حفرة مفاجئة في تركيا قطرها نحو 20 مترا وبعمق 15 مترا في مدينة قونيا التركية، أثارت هذه الحفرة الأمر ذعر سكان المنطقة.

و ازدادت التساؤلات والمخاوف حول ما إذا كان لها علاقة بوقوع زلزال جديد أم لا.

ولاحظ عمال زراعيون في حقل بطاطس في منطقة كارابينار بقونيا، ظهور حفرة عميقة، مماثلة تقريباً للحفرة الأولي التي ظهرت في أعقاب الزلزال المدمر في فبراير الماضي، حسبما ذكرته صحيفة "يني شفق" التركية.

وقال صاحب الحقل الذي ظهرت فيه الحفرة، إنهم لاحظوا الحفرة أثناء وجودهم في الحقل لرش المبيدات، ولم يتمكّنوا من الاقتراب منها لأن المساء كان قد حلّ.

وأضاف صاحب الحقل أنهم عندما أدركوا حجمها في الصباح شعر العمّال بالقلق، فأبلغوا السلطات بالموقف لفحصها.