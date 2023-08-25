لهذا السبب.. أحمد كريمة يلقي سبحته على الهواء

قام الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، بـ إلقاء سبحته على الهواء، وذلك لتشكيك الشيخ هاني الصالحي الداعية الإسلامي، في الجاذبية الأرضية.

وقال الداعية الإسلامي هاني الصالحي، إن قانون الجاذبية، من قوانين الإلحاد، وأنه لا يستطيع أحد أن يظهر الجاذبية.

وعلى الفور قام الدكتور أحمد كريمة، بإلقاء سبحته على الهواء قائلا :" شوف الجاذبية .. السبحة هتنزل على الأرض يا شيخ هاني".

وأضاف أحمد كريمة، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، أن القرآن الكريم يحمل إعجاز علمي، والقرآن ممتلئ بالأشياء العلمية التي يكتشفها الباحثون حتى اليوم.