رونالدو وماني يقودان النصر للفوز على الفتح بخماسية في الدوري السعودي

اكتسح فريق النصر نظيره الفتح، بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي.

وجاءت رباعية النصر السعودي عن طريق كلا من ساديو ماني (هدفين) وكريستيانو رونالدو (هاتريك) في الدقائق 27، 38، 55، 81، 96.

وجاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، جيسلان كونان، إيميريك لابورت، محمد الفتيل.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، أوتافيو مونتيرو، مارسيليو بروزوفيتش، عبد الرحمن غريب.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق الفتح برصيد 4 نقاط، بينما يأتي فريق النصر في المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط،من جدول ترتيب دوري روشن السعودي.