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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس منطقة الإسكندرية يشارك في حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الأزهر

تخريج دفعة جديدة
تخريج دفعة جديدة من الأئمة والوعاظ

شارك خميس محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية ومعه وفد يرافقه من المنطقة، أمس الخميس، في حفل تخريج دفعة جديدة من وعاظ الأزهر الشريف، الذين اجتازوا دورة «مهارات البحث والإفتاء»، التي أقامتها أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، في الفترة من 13 إلى 24 أغسطس الجاري، بمركز الخدمة والنشاط بالإسكندرية.

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ونظمت الأكاديمية حفل تخريج الدفعة الجديدة بحضور الدكتور حسن الصغير، رئيس الأكاديمية والأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور إبراهيم الجمل، مدير عام الدعوة والوعظ بالإسكندرية، والدكتور جمال الهلفي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق.

كان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قد أصدر في 7 أكتوبر 2018م قرارًا بإنشاء «أكاديمية الأزهر الشريف لتأهيل وتدريب الأئمة والدعاة والوعاظ وباحثي وأمناء الفتوى»، لتأهيل وتدريب العاملين في مجالات الوعظ، والإمامة والخطابة، والدعوة، وأمانة الفتوى، من خريجي الكليات الشرعية والعربية بالأزهر الشريف، وتمارس الأكاديمية عملها بالتعاون والتنسيق مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء والجهات المعنية بهذا الشأن.

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