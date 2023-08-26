سامح حسين: "راجل وست ستات" كان انطلاقتي الحقيقية

قال الفنان سامح حسين، إنه ليس من هواة الفخر بأنه نشأ وترعرع في منطقة كبرى، ولكنه يفتخر من أنه خرج من أحد المناطق الشعبية في شبرا، وهو أمر بالنسبة له فخر، موضحا أن تواجده في الأحياء الشعبية ساعده في تقديم العديد من الشخصيات المختلفة في العديد من الأماكن المختلفة.

سامح حسين يتحدث عن بدايته الفنية

وأضاف "حسين"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر قناة المحور، أنه عمل لفترة كبيرة لمساعد مخرج في المسرح والسينما، ولم يبدأ مسيرته الفنية كفنان فقط، إذ أن الفترة التي ظهر فيها كانت قبل مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من الصعب في تلك الفترة أن يظهر مرة واحدة، وكان يتعامل بمبدأ التدريج حتى يصل إلى ما هو عليه في الوقت الحالي.

وتابع سامح حسين، أنه أخرج العديد من المسرحيات خلال مسيرته الفنية، ومن ثم بدأ في الدخول في عالم الفن، حتى وصل إلى المرحلة التي تواجد فيها، لافتًا إلى أن فيلم "لخمة راس" كان بدايته الفنية الحقيقية التي بدأ الجمهور يعرفه فيها بشكل قوي، ومن ثم "راجل وست ستات" والذي اشتهر فيها بشكل قوي جدا.

واستكمل، أنه عمل في 8 مواسم من "راجل وست ستات" ونجح بشكل كبير مع الشارع المصري، "راجل وست ستات هو اللي عرف الناس عليا بشكل قوي، دي أول حاجة علمت مع الناس مع فيلم لخمة راس، وكان سبب أني أخد بطولة عبودة ماركة مسجلة، ومن ثم اللص والكتاب فيما بعد".