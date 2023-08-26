برامج صيفية مكثفة بالمواقع الثقافية ببورسعيد

نظم بيت ثقافة الكاب جنوب بورسعيد نشاطا ثقافية حيث قام الاطفال بإعداد وتصميم مجلة حائط بعنوان (العلم والعمل) تضمنت بعض العبارات التى تدعو الى الاهتمام بالعلم والعمل مثل ليس العلم ما حفظ وإنما العلم ما نفع ، بالعلم تجذب العقول وبالاخلاق تجذب القلوب ،

كما نظم بيت ثقافة بورفؤاد معرض كتاب يضم الاصدارات الجديدة لسلسلة " دار المعارف " تتضمن قصص مختلفه تم عرضها على الاطفال و قد قاموا بإختيار قصص متنوعه و قرائتها

و أعقبها تم اعداد ورش حكي لقصص متنوعه من نفس السلسله لصغار الاطفال

تم لك بالتعاون مع مركز شباب بورفؤاد

كما أعدت مكتبة السلام البحري ببورفؤاد برنامج " الموهوب الصغير في الرسم " لتنمية واكتشاف المواهب الفنية .

كما واصلت مكتبة طفل قصر ثقافة بورسعيد تقديم ورش تعليم الرسم للاطفال التى تقام اسبوعيا يومى الاثنين والأربعاء صباحا بالمجان

ونظم نادى أدب بيت ثقافة النصر ندوة أدبية لادباء وشعراء النادى بعنوان " ابداعات عامة " أدارها الشاعر أسامة كمال رئيس النادى حيث تبادل الشعراء فيما بينهم أعمالهم الأدبية وتخللها بعض القراءات التحليلية والنقدية لهذة الأعمال.

جاء ذلك ضمن العديد من الأنشطة الثقافية والفنية التى يشرف عليها إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الاستاذ أمل عبدالله بفرع ثقافة بورسعيد بإدارة د.جيهان الملكى .