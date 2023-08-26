هانى كمال يشهد تدريبات "ابدأ حلمك" بثقافة شمال سيناء

شهد الدكتور هانى كمال رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة جانبا من تدريبات مشروع "ابدأ حلمك" على مسرح قصر ثقافة العريش ، بثقافة شمال سيناء إدارة أشرف المشرحانى

وذلك ضمن المراحل التدريبية المكثفة استعدادا لحفل تخرج دفعة جديد من شباب شمال سيناء ، بحضور محمود حنفى نائب مدير عام الفرع

وبحضور المبدعين المخرج الكبير الفنان عصام السيد، والمخرج المبدع أحمد طه ، والدكتورة رنا محمد عبدالقوى، والفنان محمد العشرى لإستكمال بروفات" ابدأ حلمك " لشباب شمال سيناء وذلك ضمن خطط العدالة الثقافية للمحافظات الحدودية، وأعرب كمال عن سعادته بالمستوى الفني الذي وصل إليه المتدربين، موجها شكره للمدربين والقائمين على التنفيذ.

وجديرا بالذكر ان مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تنفذها هيئة قصور الثقافة ويهدف إلى تدريب شباب المحافظات وإعداد الممثل الشامل، على فنون المسرح، كما يسعى إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة، ويرأس اللجنة التنفيذية للمشروع الفنان د. هاني كمال، والمدير الفني للمشروع المخرج أحمد طه.