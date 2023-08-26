تدريب أبناء سيناء على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل

نفذت الهيئة العامة لقصو در الثقافة برنامج تدريبات مشروع "ابدأ حلمك" على مسرح قصر ثقافة العريش ، محافظة شمال سيناء ، للتدريب علي فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل والمقدم لأبناء شمال سيناء، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

حيث ينفذ المشروع ، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، واقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة أمل عبدالله ، وذلك ضمن المراحل التدريبية المكثفة التي تنفذها الهيئة استعدادا لحفل تخرج دفعة جديد من شباب شمال سيناء .

الممثل الشامل:

ويهدف مشروع "ابدأ حلمك" الى تدريب شباب المحافظات وإعداد الممثل الشامل، على فنون المسرح، و تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة ، للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة.

حيث يرأس اللجنة التنفيذية للمشروع الفنان د. هاني كمال، والمدير الفني للمشروع المخرج أحمد طه.

حضر فعاليات التدريب محمود حنفى نائب مدير عام الفرع ، وبحضور المبدعين أحمد طه حسين، و عصام على السيد، و محمد حسنين محمد، ومحمد محمود محمد، و رنا محمد عبدالقوى، لإستكمال بروفات" ابدأ حلمك " لشباب شمال سيناء .