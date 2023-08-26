صحة الدقهلية: سيارة أشعة مقطعية متنقلة لأهالي مدينة جمصة

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزراة الصحة بالدقهلية عن توفير سيارة أشعة مقطعية متنقلة لأهالى مدينة جمصة خلال فترة الصيف وذلك بالتنسيق مع مجلس المدينه والمجتمع المدنى ابتداءً من يوم 24-8-2023 ولمدة 15 يوماً.



وأضاف مكين أنه تم التواصل مع الادارة العامة للأشعة من خلال مديرية الشئون الصحية ممثلة فى الدكتورة هبة الشريف مدير عام ادارة الطب العلاجى لتوفير جهاز اشعة مقطعية متنقلة لبعض المستشفيات التى لا تتوافر بها الخدمة وتم تحديد مستشفى جمصة ومستشفى المطرية بشكل مبدئى.

كما أوضح أنه تم تجهيز وبدء العمل بالسيارة فى نفس يوم وصولها على أن تبقى لتقديم الخدمة بمدينة جمصة لمدة أسبوعين ومن ثم تنتقل إلى مستشفى المطرية المركزى.

وأعرب وكيل الوزراة عن عمق شكره وتقديره للدكتور محمد فوزى مساعد الوزير لشئون الاشعة والمشرف العام على الادارة العامة للاشعة لسرعة الاستجابة مثمناً بالوقت ذاته جهود إدارة الطب العلاجى بقيادة الدكتورة هبة الشريف ومشرفي الأشعة بالمديرية .