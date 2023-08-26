مسلم: سعيد بالمشاركة في مهرجان العلمين وردود الأفعال أبهرتني

حل الفنان مسلم، ضيفا بالقناة الأولي علي هامش فعاليا مهرجان العلمين، قائلا:" سعيد بالمشاركة في مهرجان العلمين وسعدت جدا بشكل الجمهور ومكنتش متوقع كل ردود الافعال دي".



وأوضح مسلم، خلال حواره بالبرنامج،:" كل اللي كان في دماغي إني ابسط كل الجمهور اللي حاضر لمدينة العلمين، وكنت خايف من منظر الجمهور".

وأضاف مسلم،:" طب أقولك أكتر أغنية حسيت انها معلمة مع الجمهور واللون ده بصراحة حطني في حتة تانية، متابعا:" الحاجة دي خلتني أقول للناس أنا مش بقدم فن هابط".

وأردف،:" انا من صغري فني وبغني من زمان وروحت الأوبرا والاستاذ هاني شنودة كرمني وأنا عندي عشر سنين، مضيفا:" الراب أكثر لون معلم مع الشباب".