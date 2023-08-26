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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة اقتصادية: السياسة الدولية لا توجد فيها مجاملات ودخول مصر بريكس مستحق

عملات
عملات

قالت الدكتورة مي البطران، خبيرة العلوم المستقبلية والسياسة الاقتصادية، إن انضمام مصر إلى تجمع "البريكس" خطوة مهمة، والسياسة العالمية لا يوجد فيها مجاملات، ولكن تحكمها المصالح المشتركة.


وأضافت، خلال مداخلة هاتفيه مع محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن تكتل البريكس بدأ بـ 4 دول، وبعدها أضافوا دولة خامسة وهي جنوب إفريقيا، موضحة أن قرار التجمع بضم 6 دول جديدة وهي مصر وإيران والإمارات والسعودية والأرجنتين وإثيوبيا جيد، ويؤكد أن هذا التكتل جيوسياسي يؤثر فيه الجغرافيا والسياسة والاقتصاد.


وأشارت إلى أن تجمع البريكس الهدف الأساسي منه هو حل بعض المشاكل الموجودة على الواقع السياسي العالمي، منوهة أنه من خلال التكتل العالمي تستطيع مصر التعامل بعملتها المحلية، وهذا سيساعد مصر على الحصول على السلع الأساسية بدون الضغط على الدولار. 

انضمام مصر للبريكس سيساهم في توفير السلع الاساسية 


وأكدت أن السياسة الدولية لا توجد فيها مجاملات ودخول مصر لـ بريكس مستحق، مضيفة أن انضمام مصر لـ بريكس سيساهم في توفير السلع الأساسية للمواطن دون اللجوء للدولار، وسيكون هناك تسهيلات في البند الخاص بالاستثمار مع دول البريكس.


وتابعت: "الدولة المصرية تعمل للمستقبل والعمل للمستقبل مكانش في طبيعة الأنظمة المصرية السابقة، وأنا فخورة كمصرية أن الدولة بتاعتنا بتعمل للمستقبل وخايفة على أولادها".

البريكس مصر السياسة الدولية اقتصاد الدكتورة مي البطران جنوب افريقيا

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