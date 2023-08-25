خبيرة: انضمام مصر للبريكس سيوفر السلع الأساسية للمواطن دون اللجوء للدولار

علقت الدكتورة مي البطران، خبيرة العلوم المستقبلية والسياسية والاقتصادية، على انضمام مصر لمجموعة البريكس، قائلة: إن السياسة العالمية ليس لها مجاملات، مشيرة إلى أن العالم خلال الأزمة الروسية الأوكرانية يتحول تحولا جذريا عن واقعه، أولها حدوث تكتلات جديدة مثل: البريكس.

وأضافت خبير العلوم المستقبلية والسياسية والإقتصادية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن قمة البريكس أتخذت أمس خطوة تاريخية، بانضمام 6 دول أخرى من أماكن مختلفة على مستوي العالم.

وأوضحت أن هذا التكتل جيوسياسي، تؤثر فيه الجغرافيا والسياسة، وبالتالي يؤثر فى الاقتصاد، وهدفه الأساسي حل بعض المشاكل الموجودة على ساحة القوة السياسية أو الواقع السياسي العالمي الموجود حاليا.

وأشارت خبير العلوم المستقبلية والسياسية والاقتصادية، أن الدولة المصرية فى سعي متواصل فى الحفاظ على الموارد والأغذية الإستراتيجية، لافتة إلى أن انضمام مصر لقمة البريكس سيساهم فى توفير السلع الأساسية للمواطن دون اللجوء للدولار.