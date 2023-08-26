نتنياهو يبرر من جديد تصريحات وزيره المتطرف بن جفير

ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حكومته تضمن حرية التنقل والحركة للفلسطينيين كما هي للإسرائيليين.

وزعم نتنياهو، في تصريح صحفي له، أن تصريحات وزير ما يسمى الأمن القومي في حكومته، المتطرف إيتمار بن جفير، أن الحق في الحياة مقدم على الحق في حرية تنقل الفلسطينيين.

وحاول نتنياهو تسويق روايات ادعى من خلالها أن الفلسطينيين يستخدمون تلك الطرق لقتل الإسرائيليين.



وجاء بيان نتنياهو بعدة لغات منها الإنجليزية في ظل الإدانات الدولية المتتالية، خاصة من الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لتصريحات المتطرف بن جفير التي قال فيها لقناة 12 العبرية يوم الأربعاء الماضي، أن "حق زوجتي وأولاودي بحرية الحركة تسبق حق الفلسطينيين في التنقل".