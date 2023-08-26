اغتنم الفرصة.. تطبيقات بـ فلوس متاحة "مجانا" على أندرويد وآيفون

يعتمد الكثير منها على نوع تطبيقات معين يقوم بتثبيتها على هاتفه الذكي، ومع وجود آلاف التطبيقات للاختيار من بينها في متجري جوجل بلاي Google Play و آب ستور App Store من آبل Apple، قد لا تكون أمامك فرصة لمعرفة التطبيق المناسب لك قبل تنزيله، ولهذا السبب من خلال مقالنا التالي سنمنحك فرصة لاكتشاف التطبيقات المتاحة مجانا حاليا على متاجر التطبيقات لاختيار المناسب دون الحاجة للبحث في آلاف البرامج المدفوعة.

تطبيقات مدفوعة متاحة مجانا لفترة محدودة على جوجل بلاي

يضم متجر جوجل بلاي الآلاف من تطبيقات أندرويد المدفوعة، والتي يمكنك الحصول على ميزاتها مقابل دفع اشتراك شهر أو سنوى، وكي لا تجازف في دفع أموالك مقابل تجربة تطبيق من المحتمل أن لا يناسب احتياجاتك، سنستعرض إليك فيما يلي مجموعة من التطبيقات المدفوعة التي أصبحت متاحة مجانا لفترة محدودة على جوجل بلاي.

تطبيقات مدفوعة متاحة مجانا على أندرويد

- تطبيق SkanApp: إذا كنت تريد ماسحا ضوئيا محمولا، استخدام تطبيق SkanApp والذي يتيح لك تحويل كاميرا هاتفك إلى مسح مستنداتك وكتبك ضوئيا بسرعة مذهلة حيث يمكنه مسح حوالى 400 مستند في 10 دقائق.

تطبيق SkanApp

- تطبيق Ease Anxiety and Worry Relief: سيساعدك هذا التطبيق في الحصول على تأملات التنفس والتمارين وكتابة اليوميات الموجهة صوتيا على إبقاء روحك مرتاحة من كل مشاكل العالم، حيث يحتوي هذا التطبيق على نهج فريد لتخفيف القلق فهو يجمع بين تأملات التنفس الموجهة بالصوت والتمارين وكتابة اليوميات.

- تطبيق Prima Vista Sight Singing: باستخدام هذا التطبيق يمكنك بسهولة تعلم الغناء البصري أو الاستماع إلى الموسيقى وكتابتها.

ألعاب مدفوعة متاحة مجانا على أندرويد

- لعبة Truth or Dare Pro: هي لعبة كلاسيكية، مشابهة للعبة الصراحة “الزجاجة الدوارة” إلا أنها تأتي في شكل تطبيق رقمي لمواكبة العصر، يمكنك لعبة في مجموعات مع أصدقائك وعائلتك مجانا لمعرفة الحقيقة.

T ruth or Dare Pro

- لعبة Hero Z: هي لعبة مسلية من ألعاب البقاء على قيد الحياة، تدور أحداثها حول نهاية العالم بعد أسقاط فيروس مرعب يحول البشرية إلى زومبي يلتهمون الأحياء، لذا فأنت ستكون البطل تصارع الوحوش المرعبة لإنقاذ البشرية والبقاء على قيد الحياة.

Hero Z

- لعبة The Dark RPG: هي لعبة تقمص الأدوار في عالم مفتوح حيث يمكنك بناء شخصيتك ومحاربة الزعماء الملحميين.

- لعبة Lunar Rescue Mission Pro: هذه اللعبة مسببة للإدمان للغاية حيث تقوم بقيادة سفينة لإنقاذ المستعمرين الذين تقطعت بهم السبل من أقمارهم المنكوبة.

- لعبة World of Chess 3D: هي لعبة شطرنج ثلاثية الأبعاد يعود تاريخها إلى قرون مضت غنية بالرسوم المتحركة الرائعو يمكنك لعبها مع الأصدقاء أو منفردا.

تطبيقات مدفوعة متاحة مجانا لفترة محدودة على آيفون

- تطبيق Blue Note Music Flash Cards: هو طريقة كلاسيكية للتعلم، من خلال الحفظ عن ظهر قلب، يتيح لك هذا التطبيق تعلم قراءة النوتات الموسيقية في دقائق معدودة عن طريق حفظ مجموعة واحدة من النوتات في كل مرة، حيث يتم إنشاء البطاقات التعليمية بشكل عشوائي.

Blue Note Music Flash Cards

- تطبيق FindMe Mobile: مخصص للعائلات العسكرية، حيث يميل الأشخاص إلى التنقل كثيرا، ولهذا السبب يساعد هذا التطبيق العائلات العسكرية على البقاء على اتصال.

- تطبيق Umemi: يهدف إلى مساعدتك في تنظيم أعمالك المحاسبية، من خلال تقديم جميع الأدوات ذات الصلة.

- تطبيق Mpjex MP3 Converter Pro: يساعدك على استخرج ملفات الموسيقى من ملفات الفيديو واستمع إليها بتنسيق MP3.

ألعاب مدفوعة متاحة مجانا لفترة محدودة على آيفون

- لعبة Wind Wings: هي لعبة إطلاق نار ملونة تتطلب ردود أفعال سريعة للغاية بينما تنقذ المجرة من القوات الغازية باستخدام سفينة الفضاء الصغيرة الخاصة بك.

Wind Wings

- لعبة Match Attack: إنه سباق مع الزمن حيث تقوم بإجراء مباريات لمسح اللوحة قبل أن تعلو الدوائر الملونة إلى القمة.

Match Attack

- لعبة Pepi Super Stores: استكشف مركزًا تجاريًا افتراضيًا من خلال شخصيات مختلفة، حيث يمكنك التسوق، أو لعب المقالب، أو إنشاء منتجاتك وتصميماتك الخاصة، أو تلبيس شخصياتك، أو إنشاء أغنيتك الموسيقية الخاصة.

Pepi Super Stores

- لعبة Ninja Street Fighting 3D: كل شخص لديه روح المقاتل، اكتشف نفسك في هذه اللعبة كمقاتل نينجا ساموراي حقيقي، حرر الوادي من الطاغية بقتل كل وحوشه، تغلب على جميع الأشرار لتحرير الوادي قوى الظلام التي سيطرت عليه.

Ninja Street Fighting 3D

- لعبة Bugsnax: يمكنك من خلالها القبض على المخلوقات الغامضة وتحويلها إلى وجبات خفيفة، ثم أطعمها لأصدقائك.