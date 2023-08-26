ابن أحلام يخطف الأنظار فى حفلها بالسعودية.. شاهد

خطف فهد ابن الفنان أحلام الأنظار إليه فى حفل والدته الأخير الذى أقيم فى جدة، والتى قدمت فيه عددا من الأغانى التى نالت إعجاب جمهورها بالسعودية.

وظهر فهد فى مقطع فيديو له وهو يقوم بالغناء مع الجمهور على أغنية والدته أحلام وهى “وياك وياك”.

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وأحيت الفنانة أحلام حفلا غنائيا فى السعودية حقق الحفل نجاحا كبيرا حيث حضره عدد كبير من الجمهور وغنت مجموعة من الأغاني الطربية من ضمنها: أغنية لا بارك الله في الغياب، عشان الحب، تحس فيني، حبني أو حب غيري، كأني عمري ما حبيت، حزين، مثير، بغيضك،وياك وياك.

أحلام

أحيت المطربة أحلام، حفلا غنائيا ضخما على مسرح أبو بكر سالم بالرياض، بصحبة فرقتها الموسيقية بقيادة الموسيقار وليد الفايد.

وظهرت أحلام خلال الحفل بإطلالة مختلفة وغريبة وتحديدا فى الإكسسوارات التى ظهرت بها على المسرح ومن أهمها الحلق الذي كان يبدو غريبًا بعض الشىء.

الجمهور يسخر من أحلام

وبعد تداول صور أحلام على صفحات السوشيال ميديا وتحديدا فيس بوك انهالت عليها كثير من التعليقات الساخرة بسبب حجم الحلق والذى لا يتناسب مع إطلالتها، مما جعل البعض يسخر منها بتعليقات سلبية كان أهمها أنه فى حجم النجف وليس حلق.