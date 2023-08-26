ماذا قال بوريس جونسون عن بوتين بعد وفاة قائد فاجنر.. تفاصيل

علق بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني السابق، على وفاة قائد مجموعة فاجنر شبه العسكرية، إثر تحطم طائرة يستقلها في روسيا.

وفي عمود لصحيفة ديلي ميل، قال رئيس الوزراء البريطاني السابق إن "قناع بوتين قد سقط الآن بالكامل" بعد وفاة رئيس المرتزقة الروسي يفجيني بريجوزين في هجوم وصفه بأنه "تصفية عنيفة".

وكتب: "لا أستطيع أن أفكر في مثال آخر لمثل هذه الوحشية وغير المقيدة من قبل زعيم عالمي - ليس في حياتنا".

فيما كتبت الصحيفة: إن العالم أجمع يعرف جيدًا - ويريد أن يعرف - أن الرجل الذي يقف وراء مقتل بريجوزين وقيادة مجموعة فاجنر ، ناهيك عن مقتل أفراد الطاقم، هو نفس الرجل الذي سمح، على سبيل المثال، بعمليات التسميم في المملكة المتحدة.

وأضافت: ظن بريجوزين أن لديه ضمانات... وظن أنه حل المشكلة.