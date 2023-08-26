تكريم هيثم الهوارى فى مهرجان الوفاء بتونس

كرمت إدارة مهرجان الوفاء للمسرح العربى بمدينة طبرقة بدولة تونس الشقيقة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب خلال فعاليات الدورة ١٤ من المهرجان والمقامة خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٩ أغسطس الحالى بدار الثقافة بطبرقة .

قال المخرج التونسى نوار الضويوى إن التكريم ياتى نتيجة الجهود الذى يقوم بها الناقد الفنى هيثم الهوارى فى دعم المسرح والمسرحيين فى الدول العربية وقارة أفريقيا .

وأضاف أن الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة كان له دورا كبيرا فى تذليل العقبات التى واجهت الفنانين العرب خلال مشاركتهم فى مهرجان ابومى الدولى للمسرح فى دولة بنين فضلا عن دوره الكبير فى تنمية الحركة المسرحية فى افريقيا

يذكر ان الدورة 14 لمهرجان الوفاء للمسرح العربى تقام بمشاركة عروض مسرحية من تونس و الجزائر ومصر والسودان وسلطنة عمان.

المهرجان المسرحى لشباب الجنوب

من ناحية اخرى أطلق المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب استمارة المشاركة فى دورته الثامنة المقرر إقامتها فى محافظة قنا خلال شهر مارس 2024.

وقال الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان إن الدورة الثامنة ستشهد تطورا كبيرا فى فعاليات المهرجان بتقديم برامج جديدة مثل برنامج عروض مسرح الطفل بالإضافة إلى برامج عروض مسرح الشارع التي تضم عروضا تراثية ، وايضا برنامج عروض الحكي التى ستقام فى المقاهى الشعبية بعنوان حكاوى القهاوى، كذلك برنامج تنمية القرية والذى يقام فى قرى ونجوع محافظة قنا ويتضمن برنامج فنى ثقافى لأهالى القرى بالإضافة إلى المسابقة الرئيسية التي تتناول العروض التراثية وقضايا المرأة.

وأضاف المؤلف بكرى عبد الحميد مدير المهرجان أن الدورة الثامنة تتضمن الاحتفاء بالمسرح العراقي من خلال عدد من الفعاليات التي سيتم الإعلان عنها قريبا فضلا عن تطوير الورش التدريبية التى ينظمها المهرجان ضمن فعاليات الدورة الجديدة وستقدم ورش متنوعة ومختلفة يقوم بها مدربون أجانب من أوروبا وأفريقيا وآسيا بالإضافة إلى خبراء المسرح فى مصر .

يذكر أن الدورة السابعة من المهرجان والتي أقيمت العام الماضى حققت نجاحا جماهيريا كبيرا فى محافظة قنا بمشاركة 14 دولة بتقديم 50 فعالية تكريم 8 من فنانى المسرح من مصر وأفريقيا وأوروبا كما شهدت تقديم العديد من العروض المسرحية فى عدد كبير من مدن وقرى ومستشفيات محافظة قنا ضمن برنامج تنمية القرية الذى اقيم لاول مرة فى مصر و صاحبها عدد من الورش التدريبية التي تقام لأول مرة بجانب توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع بعض الدول العربية.