رغم تهم التآمر والابتزاز.. ترامب المرشح الأول للحزب الجمهورى في انتخابات الرئاسة

عرضت قناة اكسترا نيوز، تقرير عن الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب بشأن التهم الموجهة إليه ومصير ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وحسب التقرير، يتصدر الرئيس السابق للولايات المتحدة، أسماء مرشحى الحزب الجمهورى لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية، ضد الرئيس الحالى جو بايدن.

وكشف التقرير، أن دونالد ترامب يواجه 90 تهمة معلقة ابرزها تهمتي الابتزاز الانتخابي ومحاولتة وقف الانتخابات الرئاسية عام 2020 إضافة إلى تهم التآمر ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

سجن ترامب

وقضى ترامب حوالي 20 دقيقة فقط داخل السجن، لتكشف العديد من مواقع الأخبار العالمية، عقب تسليمه نفسه ووضعه قيد الاعتقال وحجزه في سجن بولاية جورجيا بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر، سعيًا لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 والتي خسرها أمام منافسه جو بايدن، الرئيس الأمريكي الحالي.

وصل ترامب إلى السجن بعد الساعة السابعة ونصف مساء بقليل بحسب التوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، ووفقا لسجلات السجن، فإن اللحظة التي خطى فيها ترامب بقدميه في السجن، أعلنت الشرطة الأمريكية توقيفه رسميًا، ومن ثم بعدها تم اتخاذ الإجراءات المتبعة من أخذ البصمات والقياسات الحيوية.