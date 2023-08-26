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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة: ضبط 15 طن جبس زراعى و3 طن ملح طعام مجهول المصدر

تموين البحيرة
تموين البحيرة

أكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

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وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين ، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن :-

بمركزى حوش عيسي وأبو المطامير  تم ضبط :
140 عبوة مياة غازية و عصائر منتهية الصلاحية و300 شيكارة جبس زراعى باجمالى  15 طن مجهولة المصدر و 60 شيكارة ملح طعام باجمالى 3 طن مجهول المصدر وثلاجة حفظ مواد غذائية لعدم الإمساك بسجل حركة معتمد.

بالاضافة إلى ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 23 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهم لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين ومخبز بلدى تصرف فى11 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع و 5 مخابز قاموا بانتاج خبز ناقص الوزن و 3 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات .

كما تم تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور وعدم نظافه أدوات العجين بالمخبز.

وبحملة مماثلة بمركز شبراخيت تم ضبط مخبز بلدى مدعم قام بانتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 22 جرام فى الرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة شهر وضبط 259 بطاقة تموينية ذكية بمخبز بلدى مدعم قام صاحبه بتجميعها لعمل عمليات ضرب وهميه لتحقيق أرباح غير مشروعه و3 مخابز بلديه لتصرفهم فى 67 شيكارة دقيق بلدى مدعم بالبيع فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه و5 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و 4 مخابز لانتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات  و7 مخابز لعدم الاعلان عن مواعيد تشغيل المخبز وكذا وزن وقطر وسعر الرغيف المنتج ولعدم وجود سجل زيارات المخبز.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

البحيرة التموين والتجارة الداخلية المصانع الغير مرخصة تموين البحيرة تكثيف الحملات خبز غير مطابق للمواصفات ضبط مخبز مديرية التموين والتجارة الداخلية نائب محافظ البحيرة

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