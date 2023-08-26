روسيا .. توقعات بنمو الاقتصاد 2.5% بحلول نهاية 2023

أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن توقعات نمو الاقتصاد الروسي بحلول نهاية عام 2023، بلغت نسبة 2.5% أو أكثر.

وحسب “روسيا اليوم”، قال سيلوانوف "بينما انكمش الاقتصاد العام الماضي بنسبة 2.1%، فإننا نتوقع هذا العام أن يتعافى الاقتصاد وينتعش بنسبة 2.5%، وربما أعلى من ذلك. لذلك يمكننا القول إننا سنستعيد الانخفاض الذي حدث في الفترة الماضية".

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يظل التضخم عند مستوى 6% في عام 2023، مضيفًا: "سنتخذ مع البنك المركزي كافة الإجراءات لخفض التضخم إلى مستوى القيم المخطط لها".

وكانت وزارة المالية الروسية قالت في أغسطس الجاري، إن نسبة عجز ميزانية البلاد بلغت في الفترة من يناير إلى يوليو 2023، 1.8% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ومن الناحية المالية 2.817 تريليون روبل.