بتخوني يا وليد.. أمينة تطرح أحدث أغانيها| غدا

تستعد المطربة الشعبية أمينة، لطرح أغنية جديدة، بعنوان “بتخوني يا وليد”، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء غد الأحد، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتعتبر هذه الأغنية هي الأولى لأمينة خلال هذا الموسم، على أن تقوم بطرح أغان أخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وبدأت أمينة فى الترويج للأغنية، عبر صحفتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بنشر البوستر الدعائي للأغنية، وعلقت عليها: “بتخوني يا وليد.. ان شاء الله يوم الاحد الساعة 7 مساء، علي جميع المنصات، أغنيتي الجديدة بتخوني يا وليد”.