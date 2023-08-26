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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يخدم المواطن| برلماني يوضح سبب سحب الحكومة لـ قانون التصالح

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن لجنة الإسكان قامت بمناقشة قانون التصالح، وبعد ذلك قامت الحكومة بسحبه من البرلمان.
 

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وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن السبب في سحب الحكومة لـ القانون يرجع لـ تعديل بعض الأمور القانونية، ويتم إضافة بعض الأشياء ليكون أكثر توازن، ويحقق الأعراض التي تخدم المواطن.

ولفت إلي أن قانون التصالح به بعض الأشياء التي كانت تحتاج لـ التعديل، وبالفعل تم التعديل، وأن القانون بعد عرضه على مجلس الدولة، كانت هناك بعض الأشياء القانونية، ولذلك قامت الحكومة بسحبه. 

وأوضح أن قانون التصالح في صالح المواطنين، وسيتم مناقشته خلال شهر أكتوبر، وسيخرج معتمد من مجلس النواب.
 

مجلس النواب لجنة الاسكان الأسكان قانون التصالح الحكومة

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