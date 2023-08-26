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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثة صغير فى بحر شبين بالقليوبية

نقل الجثة
نقل الجثة

تكثف مباحث القليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفل عمره ١٢ عاما عثر على جثته غارقا في بحر شبين القناطر، أسفل كوبرى عبودة دائرة مركز شرطة شبين القناطر .
وتم انتشال الجثة ونقلها لمستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق والتى أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.
تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة طفل عمره حوالي ١٢ عاما أسفل كوبري عبودة، على بحر شبين بعزبة الوكلاء دايرة مركز شرطة شبين القناطر.
انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن الطفل يدعى “ أحمد. م. م” ١٢ عاما. وتم نقلها إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

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