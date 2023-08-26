بدل الأستاذ.. تغيير اسم فيلم محمد عادل إمام لـ علام عام

بدأ الفنان محمد عادل إمام تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "علام عام" بمدينة الغردقة، مع المخرج شريف عرفة، حيث من المقرر أن يتم تصوير العمل في عدد من المدن الساحلية، و منها الغردقة ونويبع، وغيرها من المدن الساحلية.

أكدت المنتجة آلاء لاشين، أن اسم الفيلم تم تغيره إلى علام عام بعد ما كان مقرر له أسم الأستاذ، مشيرة أن الفيلم تجربة مختلفة وسوف يكون مفاجأة للجمهور.



ويضم فيلم علام عام عددا كبيرا من النجوم بجانب محمد إمام أبرزهم أسماء جلال، بيومي فؤاد، باسم سمرة، ويزو، والعمل من إخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي لايت وإنتاج مشترك بين المنتج هشام عبد الخالق والمنتجة آلاء لاشين.

يذكر أن محمد إمام انتهى مؤخرا من تصوير فيلم "أبو نسب" المقرر طرحه بدور العرض ديسمبر القادم، ويشارك في بطولة العمل: ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.