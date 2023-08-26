مجلس الأعمال الإفريقي عن انضمام مصر لـ«بريكس»: خطوة هائلة

قالت الدكتورة أماني عصفور، رئيس مجلس الأعمال الإفريقي، إن انضمام مصر لتجمع "بريكس" خطوة هائلة نحو التعاون ما بين مصر وإفريقيا ودول "بريكس"، مشيرة إلى أن هذا التكتل يمثل 60% من سكان العالم، وهو سوق واعدة جدًا، وهذا يفيد مصر بصورة كبيرة في تسويق كافة المنتجات.



وأضافت "عصفور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن انضمام مصر إلى بريكس، قد يؤدي إلى زيادة جذب الاستثمارات من دول هذا التكتل؛ بهدف التصنيع في مصر، ومن ثم التصدير لكل دول القارة السمراء، كما يساعد هذا الانضمام على خلق فرص عمل بوظائف جديدة، وفتح أسواق في دول "بريكس" للمنتج المصري والإفريقي.

زيارة التعاملات بالعملة المحلية



وأشارت إلى أن انضمام مصر لهذا التكتل له الكثير من المزايا التي تعود على الاقتصاد المصري والإفريقي ككل، كما يزيد من دور مصر على المستوى الإقليمي، مضيفة أن هذا التجميع يسعى لزيادة التعامل بالعملات الوطنية، والابتعاد عن الهيمنة الدولارية.

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