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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| نجم «إكس فاكتور» يعلن نيته اعتزال الغناء.. وجمال العدل يتحدث عن مسلسل يسرا الأخير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

 

أكرم حسني يواصل تصدر ايرادات السينما بفيلمه العميل صفر

 

تصدر  فيلم «العميل صفر» بطولة الفنان أكرم حسني للمركز الأول في قائمة الإيرادات محققا 1.795 مليون، وفيلم «وش في وش» الذي يجمع أمينة خليل ومحمد ممدوح في المركز الثاني بـ1.268 مليون جنيه، بينما كان المركز الثالث من نصيب فيلم «بيت الروبي» بـ365 ألف جنيه.

 

سأبدأ حياة جديدة.. نجم «إكس فاكتور» يكشف عن نيته لاعتزال الغناء

 

كشف الفنان محمد الريفي، نجم برنامج “إكس فاكتور” عن نيته اعتزال الغناء، بعد إنهاء تعاقداته الحالية.

وكتب محمد الريفي، عبر صفحته على "فيس بوك": "بدأت أفكر في الطريق إلى الاعتزال، أخلص تعاقداتي الأخيرة، وسأبدأ حياتي من جديد، ويارب إلى طريق الخير".

 

طرح التذاكر غدا.. العسيلي مع فريق كايروكي فى حفل جديد بجدة

 

أعلنت هيئة الترفيه بالسعودية إستعدادها لإقامة حفل جديد يوم 31 من شهر أغسطس الجاري لكل من المطرب محمود العسيلي وفريق كايروكي.

بدأت الشركة المنظمة فى الترويج للحفل ابتداء من اليوم عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام، مؤكدة على طرح تذاكر الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء غدا الأحد.
 

 

أكرم حسني وأبطال «العميل صفر» يستعدون للعرض الخاص للفيلم في السعودية

 

يستعد أبطال "العميل صفر" للاحتفال بالعرض الخاص للفيلم في المملكة العربية السعودية، وبالتحديد في بوليفارد الرياض، حيث يشارك الأبطال، الجمهور، في مشاهدة الفيلم، مع حضور عدد من الفنانين ومشاهير الخليج.

ونشر أكرم حسني صورة تجمعه بمصطفى غريب وبيومي فؤاد، اللذان يشاركانه بطولة العمل، معلقاً عليها: “بيومي وحشنا، قولنا نروح الرياض نشوفه، وبالمره نتفرج عالفيلم، العميل صفر في المملكة العربية السعودية”.

 

 

معجبنيش.. جمال العدل يتحدث عن مسلسل يسرا الأخير

 

أكد المنتج جمال العدل، أن مسلسل يسرا الأخير، كانت له ظروف خاصة، وتم تصويره فى وقت ضيق جدا؛ وهو ما أدى إلى خروجه بهذا الشكل.

وأضاف جمال العدل فى حواره مع برنامج et بالعربي، أن مسلسل “حمدالله على السلامة” للفنانة يسرا، والذى عرض فى موسم رمضان الماضي، لم يعجبه، قائلا: “أنا أساسا معجبنيش مسلسل يسرا، على الرغم من إني منتج العمل”.
 

بدل الأستاذ.. تغيير اسم فيلم محمد عادل إمام لـ علام عام

 

بدأ الفنان محمد عادل إمام تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "علام عام" بمدينة الغردقة، مع المخرج شريف عرفة، حيث من المقرر أن يتم تصوير العمل في عدد من المدن الساحلية، و منها الغردقة ونويبع، وغيرها من المدن الساحلية.

 

فريق وسط البلد يفتتح حفله بمهرجان القلعة بـ"قل للمليحة"

 

افتتح فريق وسط البلد حفله بمحكى القلعة بأغنية "قل للمليحة" وسط تفاعل كبير من الحاضرين. 

ومن المفترض أن يقدم الفريق الغنائي عدد من أعماله الشهيرة منها تسمحيلي، قربيلي، نفسي احبك، مجنون، الجارية.
 

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