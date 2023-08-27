مهرجان القلعة.. وسط البلد يجسد أحلام الشباب وكلاسيكيات السيمفوني في المحكى

حققت السهرة الثانية من الدورة 31 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء احد أهداف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر الرامية إلى نشر الفنون الجادة بين جموع الشعب المصري.

على مسرح المحكى وبايقاعات وكلمات تحمل طابعا متفردا ومع تصفيق وهتاف حشد جماهيرى ضخم نجح فريق وسط البلد فى تجسيد مشاعر وأفكار وطموحات الشباب والجيل الجديد بمجموعة من الاعمال الغنائية المستلهمة من واقع المجتمع كان منها قل للمليحة، تسمحيلي ، قربيلى، نفسي احبك، مجنون، الجارية ، هيلا هوب، يارب يا معز، عالوعد، انتيكا، القاسية، مسكرات، يلالى، شمس النهار وغيرها.

سبقها عدد من المؤلفات الكلاسيكية العالمية التى عزفها أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ومشاركة الميتزوسوبرانو أمينة خيرت ولاقت الإعجاب والاستحسان.

كان منها مختارات من أوبرا كارمن لبيزيه، متتابعة لخاتشاتوريان ورقصات مجرية لبرامز، وخلالها قام قائد الحفل محمد سعد باشا بتعريف الحضور بالمعزوفات من خلال تقديم نبذات عنها كما غنت أمينة خيرت عملين تناولا الحب والحياة فى مجتمعات الغجر وصاحبتها بأداء حركات تعبيرية.

وقدم عازف البان فلوت عمرو سمير، فقرة على المسرح الخارجى تضمنت عدد من الأعمال الموسيقية العربية والغربية.