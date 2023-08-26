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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تفاصيل تقليص الدراسة بكلية الهندسة لـ 4 سنوات بدلا من 5 ..فيديو

صدى البلد

أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، على أهمية الحفاظ على مدة الدراسة في كلية الهندسة بجامعة القاهرة على مدى 5 سنوات، معتبرًا أن تقليصها إلى 4 سنوات يمكن أن يؤدي إلى تخريج جيل غير مؤهل للعمل في مجال الهندسة.

أضاف النبراوي خلال مداخلته في برنامج "آخر النهار" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "النهار"، أن الطلاب يحتاجون إلى فترات تدريب وتأهيل طويلة لكي يصبحوا مهندسين مؤهلين للعمل في السوق.

وشدد على أهمية التدريب العملي في مجال الهندسة والتأكيد على أن الخريجين بحاجة إلى فترة من الزمن لتطوير مهاراتهم واكتساب الخبرة اللازمة للعمل في صناعة الهندسة.

وأشار إلى أن نظام الدراسة الجديد الذي يتضمن تقليص مدة الدراسة لأربع سنوات قد يؤدي إلى زيادة أعداد الخريجين بشكل كبير، وبالتالي قد يتسبب في زيادة مشكلة البطالة.

وبالنسبة لاحتمالية ضم الخريجين بعد 4 سنوات لنقابة المهندسين، أشار إلى أهمية دراسة القضية من جميع جوانبها وأنه يجب مراعاة الفروقات بين طلاب الدراسة لمدة 4 سنوات و5 سنوات، وأن النقابة ستقوم بدراسة الملف واتخاذ القرار النهائي بشأنه.

 

المهندس طارق النبراوي الدكتور محمد الباز أعداد الخريجين كلية الهندسة جامعة القاهرة

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