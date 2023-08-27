هالة فاخر: المتحدة نظمت مهرجان الدراما بمنتهي الرقي.. وتكريمي شرف كبير

تحدثت الفنانة هالة فاخر، بشغف عن تجربتها في تكريمها بمهرجان القاهرة للدراما تحت عنوان "60 سنة دراما"، الذي أُقيم في مدينة العلمين الجديدة.

وعبرت هالة فاخر عن اعتزازها وسعادتها بهذا التكريم، مشيرة إلى أنها كانت جزءًا من مجموعة من الفنانين المكرمين في هذا المهرجان.

وفي مداخلتها خلال برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة سي بي سي، أكدت هالة فاخر أن تجربة التكريم كانت مميزة بالنسبة لها، حيث وقفت إلى جانب نخبة من العمالقة والأساتذة في عالم الدراما. واعتبرت هذا التكريم شرفًا كبيرًا لها ولمسيرتها الفنية.

وعبّرت هالة فاخر عن شكرها لرئيس المهرجان، الفنان يحيى الفخراني، ونقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، على تنظيم المهرجان بشكل راقٍ واحترافي.

كما أثنت على الشركة المتحدة التي نظمت المهرجان بكل تفاصيله، وأشادت بمستوى الفنانين الذين شاركوا في هذا الحدث.

وأكدت هالة فاخر أن تجربة المهرجان جمعتها بزملائها الفنانين الذين لم تلتقِ بهم منذ فترة، وأبدت سعادتها بلقاء الأصدقاء والزملاء الذين تشاركهم حب الفن والتمثيل.

وختمت حديثها بالتهنئة للفنان كريم عبد العزيز على فيلمه "بيت الروبى"، معبرة عن أملها في أن تكون قادرة على تحمل المسؤولية التي تأتي مع هذا التكريم.