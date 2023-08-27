ليبرمان مهاجما نتنياهو: تسبب في انهيار أمن واقتصاد إسرائيل

هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان، السبت، رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، بدعوى أنه تسبب في انهيار بلاده أمنيا واقتصاديا.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء أمس السبت، عن ليبرمان مهاجمته نتنياهو، بدعوى أنه يشكل تهديدا واضحا على إسرائيل لحساب مصالحه الشخصية.

وأكد ليبرمان أن "ما لحق من أضرار حقيقية لسلاح الجو الإسرائيلي من قبل قوات الاحتياط هو علامة خطر ربما لم تحدث من قبل"، مناديا بوزير الدفاع ورئيس الأركان في بلاده بقلب "الطاولة".

وجاءت تعليقات ليبرمان بعدما حذر الجنرال تومير بار، قائد سلاح الجو الإسرائيلي، من أن كفاءة جيش بلاده لن تعود كما كانت، بل تشهد ضررا بمرور الوقت، بحسب تعبيره.

وأكد الجنرال الإسرائيلي أن "تلك الكفاءة لن تعود إلى سالف عهدها، على خلفية احتجاج ضباط الاحتياط، والذي يأتي نتيجة لاعتراضهم على التعديلات القضائية التي تحاول حكومة بنيامين نتنياهو، تمريرها".

ويذكر أن إسرائيل تشهد سلسلة من الاحتجاجات المستمرة، منذ 30 أسبوعا، في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على الخطة الحكومية التي يصفها المعارضون بـ"الانقلاب" ويقولون إنها "ستقضي على الديمقراطية في إسرائيل".