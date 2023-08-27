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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من البيت الأبيض على إطلاق النار في فلوريدا

أرشيفية
أرشيفية

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اطلع على تقارير حادث إطلاق في متجر بولاية فلوريدا، والذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص.

وقالت شرطة جاكسونفيل التي يقع فيها المتجر في مؤتمر صحفي، إن المشتبه به أطلق الرصاص على نفسه بعد ارتكاب الجريمة، مشيرةً إلى أن إطلاق النار يعتبر جريمة كراهية. وأوضح أن الضحايا، رجلان وامرأة، من ذوي البشرة السمراء.

وذكرت أن الجاني رجل أبيض في أوائل العشرينات من عمره، وكان في السابق قد ذكر عبارات عنصرية في بيان.

وكانت قناة "فوكس نيوز" الأميركية أفادت بأن إطلاق النار وقع في أحد متاجر سلسلة "دولار جنرال" في مدينة جاكسونفيل وأدى إلى مقتل الأشخاص الأربعة.

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وقالت رئيسة البلدية دونا ديجان لقناة "نيوز 4"  إن رجلا تحصن في أحد متاجر "دولار جنرال" على طريق كينجز.

وذكرت القناة أن المسلح أطلق النار على سيارات كانت تمر بجوار المتجر قبل أن يتحصن داخله.

وتعاني الولايات المتحدة من الانتشار الكثيف للأسلحة النارية وسهولة حصول المواطنين عليها، ويؤدي هذا الوضع إلى عدد كبير من الوفيات جراء حوادث إطلاق النار بدوافع مختلفة.

ويفوق عدد الأسلحة في الولايات المتحدة عدد سكانها، وتسجل البلاد أعلى معدل للوفيات الناجمة عن إطلاق نار مقارنة بأي دولة متقدمة، وبلغت الحصيلة 20 ألفا و200 قتيل عام 2022، حسب منظمة "أرشيف العنف المسلح".

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