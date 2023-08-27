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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مكافحة التبغ: 8 ملايين يموتون سنويا جراء التدخين

صدى البلد

أكد الدكتور وائل صفوت، رئيس اللجنة الدولية لمكافحة التبغ، أن التدخين يؤدي إلى وفاة أكثر من 8 ملايين شخص سنوياً، ومن بينهم 1.3 مليون شخص غير مدخنين يتعرضون للتدخين السلبي أو التدخين غير المباشر، ومن هؤلاء تعيش حوالي 80% من متعاطي التبغ البالغ عددهم 1.3 مليار شخص في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وأضاف الدكتور وائل صفوت خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن نسبة التدخين السلبي في مصر تعتبر خطيرة للغاية.

وأوضح أن معظم المدخنين يأتون من الدول الفقيرة في منطقة شرق المتوسط وإفريقيا، حيث أن مستوى الوعي بأضرار التدخين أقل، والعديد منهم يتوقفون على التدخين بناءً على حالتهم النفسية.

وأشار رئيس اللجنة الدولية لمكافحة التبغ إلى أن العديد من الأمراض الخطيرة مرتبطة بالتدخين، مما يجعله أحد التحديات الصحية الكبيرة التي تواجه العالم.

 

أضرار التدخين الأمراض الخطيرة الاعلامي عمرو خليل التحديات الصحية برنامج من مصر

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