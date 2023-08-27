تذكر النسيان.. أميمة طالب تستعد لطرح ألبوم من ألحان الموسيقار طلال

حالة من النشاط الفني تعيشها المطربة أميمة طالب ، حيث تضع اللمسات النهائية على أغاني ألبومها الجديد الذي يضم ٨ أغنيات ، من ألحان الموسيقار طلال ، مقسمة على ألبومين.

يحمل الجزء الأول منه عنوان "تذكر النسيان" ، ويضم أربع أغنيات هى "تذكر النسيان" كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن توزيع زيد نديم ، "الغلطة غلطتي" كلمات عبدالرحمن الأبنودي توزيع يحيى الموجي ، "ليش مستغرب" كلمات علي مساعد توزيع زيد نديم ، "طيبة الخاطر" كلمات خالد المريخي توزيع بشار سلطان ، والأغنيات من ألحان الموسيقار طلال ، وإشراف خالد أبو منذر ، ويحمل الألبوم محتوى متطور ومتميز يجمع العديد من الأشكال التي تواكب المتغيرات في صناعة الموسيقى .

أميمة انتهت أيضاً من تصوير كامل أغاني الألبوم بطريقة الفيديو كليب وذلك في العاصمة الفرنسية باريس ، تحت إدارة المخرج حسن غدار ، وتميز التصوير بروح العصر ومواكبة التجديد مع التنوع الموسيقي والمقامات اللحنية التي صاغها الموسيقار طلال ، في تعاون شعاره الطرب ورؤية فنية تدمج ما بين الحداثة والأصالة ، ليكون الجمهور العربي على موعد مع عمل موسيقي فريد ، يستمتع خلاله بوجبة راقية من جمال الأداء وروعة الكلمات ورقة النغم .

أميمة طالب كشفت عن سعادتها وامتنانها بأغاني الألبوم ، مع تأكيدها انها تقدم مجموعة من الأعمال الغنائية الإستثنائية من خلال هذا التعاون مع الموسيقار طلال ، لحرصه الدائم على تقديم فن طربي يحمل فكر موسيقي متطور ، مع تأكيدها على تفاؤلها الشديد بتفاصيل الأغنيات الجديدة ، وانها سعيدة بتقديم العمل المتميز الذي يحمل الطابع الطربي والقيمة الفنية المتميزة .

وأضافت أميمة انها وقعت في غرام أغنياتها الجديدة منذ اللحظة الأولى لسماع كلماتها وألحانها ، والحالة الإبداعية التي واكبت تسجيلها للأغاني وتصويرها لكل غاني الألبوم في باريس ، مؤكدة حماسها الشديد لتقديم الأفضل دائماً من خلال تجربة رائعة ، مغلفة بحالة طربية وقيمة فنية مميزة ، والنتيجة تجربة موسيقية فريدة فنياً ، مع أمنياتها ان تنال هذه الأغنيات الجديدة إعجاب واستحسان الجمهور ، وتقدم التحية إلى جميع الذين شاركوا بهذا العمل .

أغاني أميمة طالب

في شهر فبراير 2023، طرحت المطربة أميمة طالب أحدث أغانيها بعنوان “ لا لا يالخيزرانة” من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمريئات، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وعددا من المنصات الرقمية.

الأغنية كلمات وألحان فلكلور ومن توزيع بشار سلطان وإيقاع أحمد العنوه وصولو عود :جراح ميكس وماستر جاسم محمد والأغنية تم تنفيذها تحت إشراف الملحن سهم.

حقق كليب أغنية مرجيحة للفنانة أميمة طالب، مليون ونصف المليون مشاهدة، بعد طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، في أخر أغسطس الماضي.

كما طرحت المطربة أميمة طالب، ثالث كليباتها باللهجة المصرية مع المخرجة بتول عرفة، بعنوان "أنا شايفاك"، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع عمر الصباغ، ماستر أمير محروس، ويشارك بالأداء التمثيلي في الكليب الفنان أحمد مجدى.

وحققت الفنانة أميمة طالب ، مليونا و150 ألف مشاهدة بأحدث أغانيها التي تحمل اسم ليه راجع، بعد أن تم طرحها عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، يوم 21 أكتوبر الماضي.