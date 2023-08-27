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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المؤتمر يعلن عن تشكيل لجنة حزبية لدعم ترشح السيسي في الانتخابات الرئاسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعلن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ ،  عن تشكيل لجنة لإدارة الإجراءات الحزبية المتبعة لدعم ترشح عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة .

وقال الحزب في بيان رسمي له اليوم ،إن   اللجنة التى تم تشكيلها برئاسة الربان  عمر المختار صميدة، وعضوية نواب رئيس الحزب ، الدكتور مجدى مرشد ، اللواء  طارق رسلان ، الدكتور السعيد غنيم، اللواء رضا فرحات  ،المستشار أحمد حلمى الشريف، ،  أحمد عمران، الشيخ على فريج ، سليمان العبادي ، النائب / أحمد مقلد ،  احمد خالد ،  محمد رمضان ،  عبد العزيز محمود

وأضاف الحزب في بيانه أن اللجنة هدفها العمل على تنسيق الجهود مع كافة القوى السياسية والوطنية الداعمة لترشيح عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة.

وقد أصدر حزب المؤتمر ، "أمس" بيان أكد فيه حزب المؤتمر أنه يتابع الإجراءات التى اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات نحو إجراء استحقاق دستوري، هو الأهم سياسيا للدولة الوطنية المصرية ،وهو الانتخابات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية .

وثمن الحزب جهود الهيئة الوطنية للانتخابات فى هذا السياق نحو إدارة عملية انتخابية تتسم بالنزاهة و الشفافية المعهودة وإجراء هذا الاستحقاق فى موعده الدستوري وتحت إشراف قضائي كامل، مشيرا إلى أنه  بعد اجتماع مكتبه الرئاسي برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب "قرر دعم ترشيح عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية  لفترة رئاسية جديدة" .

السيسي عبد الفتاح السيسي الربان عمر صميدة مجلس الشيوخ

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