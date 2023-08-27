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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تصدق فوائده.. لماذا يجب الاستحمام بعد ممارسة الرياضة؟

الاستحمام
الاستحمام

يعد الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية والتمارين الرياضية أمرًا رائعًا، ومع ذلك، بمجرد أن نغادر صالة الألعاب الرياضية، نصبح لزجين تمامًا، وتبدأ عضلاتنا في الألم، الشيء الوحيد الذي يمكنه إصلاح كل هذا هو الذهاب للاستحمام بعد التمرين.

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يعد الاستحمام بعد التمرين مفيدًا للغاية بالنسبة لك لأسباب متعددة، فيما يلي بعض الأسباب التي تدفعك إلى الاستحمام بعد التمرين

لقد ثبت أن الاستحمام بعد التمرين يساعد عضلاتك على التعافي بشكل أسرع ويساعد جسمك على التعافي والقدرة على أداء تمرين آخر.

وذلك لأنه أثناء الاستحمام يساعد في تخفيف كل حمض اللاكتيك من عضلاتك والذي يسبب لك الألم في اليوم التالي.

الاستحمام بالماء البارد يمكن أن يمنح جهازك المناعي دفعة سريعة في الاتجاه الصحيح.

لقد لاحظ بعض الأشخاص أن الاستحمام بالماء البارد يقلل من عدد الأيام المرضية .

ويرجع ذلك إلى تقليل حمض اللاكتيك داخل جسمك والقضاء على العرق والبكتيريا المتبقية من التمرين.

المصدر aromasenseusa

الاستحمام الألعاب الرياضية حمض اللاكتيك البكتيريا الماء البارد

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