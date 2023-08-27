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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر.. هذه الفئات أكثر عرضة للإصابة بسرطان الدم

صدى البلد

يتم تشخيص إصابة ما يقرب من 60 ألف شخص بسرطان الدم كل عام ، يزداد خطر الإصابة بسرطان الدم مع تقدم العمر، ولكن قد يتطور المرض أيضًا لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا.

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ما الذي يسبب سرطان الدم

يتطور سرطان الدم عندما يتحور أو يتغير الحمض النووي الموجود في خلايا الدم والذي يسمى الكريات البيض، مما يعطل قدرتها على التحكم في النمو والانقسام، في بعض الحالات، تفلت هذه الخلايا المتحورة من الجهاز المناعي وتنمو خارج نطاق السيطرة، مما يؤدي إلى مزاحمة الخلايا السليمة في مجرى الدم.

في حين أن المرضى قد لا يعرفون أبدًا كيف أصيبوا بسرطان الدم، نظرًا لأن سببه الدقيق غير معروف غالبًا، فإن بعض عوامل الخطر ترتبط بالمرض، بما في ذلك التعرض للإشعاع.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الدم

الجنس : الرجال أكثر عرضة للإصابة بسرطان الدم من النساء.

العمر : يزداد خطر الإصابة بمعظم أنواع سرطان الدم مع تقدم العمر. يبلغ متوسط ​​عمر المريض المصاب بسرطان الدم النخاعي الحاد  (AML) أو سرطان الدم الليمفاوي المزمن  (CLL) أو سرطان الدم النخاعي المزمن  (CML) 65 عامًا أو أكثر، ومع ذلك، فإن معظم حالات سرطان الدم الليمفاوي الحاد  (ALL) تحدث عند الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا، متوسط ​​عمر مريض ALL عند التشخيص هو 15 عامًا.

المصدر cancer center

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