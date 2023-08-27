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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تريند جديد .. استخدام زيت إكليل الجبل لإطالة الشعر وتحذيرات من مخاطره

صدى البلد

تريند جديد انتشر بشكل كبير علي موقع التواصل الاجتماعي تيك توك وهو استخدتم زيت اكليل الجبل في علاج مشاكل  الشعر ، وتحدث الكثير من رواد التيك توك عن تجاربهم في استخدام هذا النوع من الزيت في إطالة الشعر  بشكل أسرع ، وعرضوا بعض النماذج  لبعض الفتيات ووثقوا بالصور  كيف أضاف العلاج حجم أطول وشكل أفضل إلى خصلات شعرهم، وقلل من تساقط الشعر ، وخرج اخرين يتحدثون عن مزاياه وفوائده التي لا تعد ولا تحصي علي الشعر ، دون ان يدركوا خطورة ذلك علي فروة الرأس .

ونشرت صحيفة the sun  تحذيرات من هذا التحدي من قبل خبراء الشعر الذين يستغلون عندم معرفة البعض اضرار هذا الزيت علي الرأس والشعر ،  وقالوا الاطباء وفقا لما نشرته (ذا صن ) ، أنه من الضروري الحذر من نقع خصلات الشعر في زيت إكليل الجبل لإنها قد تؤدي إلى آثار جانبية غير مرغوب فيها، خاصة في درجات الحرارة المرتفعة وحذر خبراء العناية بالشعر من استخدام زيت إكليل الجبل على الشعر في الشمس دون حماية كافية.

وأكد الخبراء ، أن الزيت يضر الشعر  بسبب انه يجلب  الأشعة فوق البنفسجية الضارة ويزيد من فرصة التعرض لأضرار أشعة الشمس، وقد يتسبب في أضرار قد تلحق بفروة الرأس ومنها احمرارها وتقرحها.

وأشار الخبراء ، إلى أن هناك طريقة واحدة يُفضل من خلالها استخدام زيت إكليل الجبل وهي أن يتم وضعه على الجذور ويتم بعدها تدليك فروة الرأس، ويجب على المستخدمين بعد ذلك ترك الزيت ليتغلغل في فروة الرأس لمدة 30 دقيقة على الأقل .

وحذر  الخبراء، إذ كنت ترغب في الخروج تحت أشعة الشمس بعد غمر شعرك بزيت إكليل الجبل، يجب ارتداء قبعة أو وشاح للرأس لحماية فروة رأسك الحساسة.

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