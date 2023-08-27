لما النور يقطع.. إزاي تحافظ على الأجهزة الكهربائية من التلف

مع تكرار انقطاع التيار الكهربائي في مصر، يبحث العديد من الأشخاص عن طرق للحفاظ على أجهزتهم الكهربائية من التلف عند عودة التيار.

ويمكن أن يتسبب انقطاع التيار الكهربائي في حدوث مشكلات عديدة في الأجهزة الكهربائية، بما في ذلك:

• تلف الأجهزة الإلكترونية الحساسة، مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.

• تلف الأجهزة الكهربائية التي تحتوي على محركات، مثل الثلاجات والغسالات.

• تلف الأجهزة الكهربائية التي تحتوي على بطاريات، مثل أجهزة اللاب توب والكاميرات.

وفيما يلي بعض النصائح للحفاظ على أجهزتك الكهربائية من التلف عند انقطاع التيار الكهربائي:

• فصل الأجهزة الكهربائية عن التيار الكهربائي عند انقطاعه. هذا هو أهم شيء يمكنك القيام به للحماية من تلف الأجهزة الكهربائية.

• لا تقم بتشغيل الأجهزة الكهربائية فور عودة التيار. انتظر بضع دقائق حتى يستقر التيار الكهربائي.

• استخدم محول جهد (UPS) للحماية من ارتفاع أو انخفاض الجهد الكهربائي. محول الجهد هو جهاز يحافظ على الجهد الكهربائي ثابتًا، مما يساعد على حماية الأجهزة الكهربائية من التلف.

• قم بتوصيل الأجهزة الكهربائية بمقابس مُحمية من التيارات الزائدة. المقابس المحمية من التيارات الزائدة تحمي الأجهزة الكهربائية من التلف في حالة حدوث زيادة في التيار الكهربائي.

• تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية الكبيرة في نفس الوقت. يمكن أن يؤدي تشغيل العديد من الأجهزة الكهربائية الكبيرة في نفس الوقت إلى ارتفاع الجهد الكهربائي، مما قد يؤدي إلى تلف الأجهزة الكهربائية.

بالإضافة إلى النصائح المذكورة أعلاه، من المهم أيضًا التأكد من أن الأجهزة الكهربائية الخاصة بك في حالة جيدة. يجب إجراء الصيانة الدورية على الأجهزة الكهربائية لاكتشاف أي مشاكل محتملة.

من خلال اتباع هذه النصائح، يمكنك حماية أجهزتك الكهربائية من التلف عند انقطاع التيار الكهربائي.