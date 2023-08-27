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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات SUV جديدة بـ 600 ألف جنيه| صور

سيارات جديدة بـ 600
سيارات جديدة بـ 600 ألف جنيه

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات أنواع مختلفة من الطرازات الجديدة موديل 2022 ، ويبحث المواطنين عن سيارات عائلية جديدة من فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، خصوصا بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل مبالغ، ورغم ذلك توافر لدي الموكلين والموزعين المصريين جميع الإصدارات الجديدة.

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يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سيارة فورد ايكو سبورت، وبايك X5 ، وساوايست DX3 ، ونيسان جوك، وكاي ي X3  موديل 2022 بالسوق المصري :


1- كاي ي X3

تستمد سيارة كاي ي X3  موديل 2022 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتحتاج الي 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتنتج قوة 114 حصان، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك ، وتنتج عزم دوران يصل الي 143 نيوتن/متر .

 كاي ي X3 موديل 2022


الفئة الأولي من سيارة كاي ي X3 موديل 2022 تباع بسعر 545 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كاي ي X3 موديل 2022 تباع بسعر 565 ألف جنيه .

2- نيسان جوك موديل 2022

تتسارع نيسان جوك من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.4 ثانية، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 4.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 200 نيوتن/متر، وقوة 115 حصان، وتصل قوة نيسان جوك القصوى الي 180 كم/ساعة .

 نيسان جوك موديل 2022

تباع سيارة نيسان جوك موديل 2022 بسعر رسمي بالسوق المصري يصل الي 511 للفئة المتوافرة .

3- ساوايست DX5

تنتج  ساوايست DX5 موديل 2022 قوة 156 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 225 نيوتن/متر، وتخرج قوة 156 حصان، ويصل سعة خزان وقودها الي 45 لتر .

ساوايست DX5 موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري

تتوافر سيارة  ساوايست DX5 موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بسعر يصل الي 430 ألف جنيه .

4- بايك X5 موديل 2022

سعة خزان وقود سيارة بايك X5 تصل الي 55 لتر ، وتخرج عزم دوران يصل الي 210 نيوتن/متر، وقوة 148 حصان، بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1500 سي سي تيربو، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك .

بايك X5 موديل 2022 بسوق السيارات المصري


سعر بايك X5 موديل 2022 بسوق السيارات المصري يصل الي 454 ألف جنيه .

5- فورد ايكو سبورت


تستهلك سيارة فورد ايكو سبورت موديل 2022 من الوقود 5.8 لتر ، وتتسارع من وضوع الثبات وصولا الي 100كم/ساعة في 11.6 ثانية، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها ناقل حركة أوتوماتيك ، وتنتج قوة 123 حصان، وعزم دوران 170 نيوتن/متر.

 فورد ايكو سبورت موديل 2022 

الفئة الأولي من سيارة فورد ايكو سبورت موديل 2022 تباع بسعر 615 ألف جنيه .

 

كاي ي X3 نيسان جوك موديل 2022 ساوايست DX5 فورد ايكو سبورت بايك X5 موديل 2022

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