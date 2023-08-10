كاي ي X3 كروس أوفر صينية بسعر مغرٍ| صور

يتواجد داخل السوق المصرية للسيارات أنواع مختلفة من السيارات الصينية، وتتوافر بمختلف فئاتها سواء السيدان أو الهاتشباك او الكروس أوفر ، ونالت سيارات الصانع الصيني مكانة كبيرة لدي المصريين لما تقدمة هذه السيارات من مميزات تكنلوجية متطورة ، بالإضافة الي أنها تطرح بأسعار مناسبة للجميع ، خصوصا بعد زيادة أسعار السيارات عالميا بشكل غير متوقع .

سيارة كاي ي X3 موديل 2022 الكروس أوفر

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سيارة كاي ي X3 موديل 2022، وتنتمي كاي ي X3 الي فئة السيارات الكروس أوفر :

سيارة كاي ي X3 موديل 2022 الكروس أوفر

- أبعاد كاي ي X3 الصينية

تتوافر سيارة كاي ي X3 الصينية موديل 2022 التي تنتمي الي فئة السيارات الكروس أوفر بالسوق المحلي بطول 4400 مم، وعرض 1831 مم، وأرتفاع 1653 مم، ويصل طول قاعدة عجلاتها الي 2632 مم .

- سعة محرك كاي ي X3 الكروس أوفر

سيارة كاي ي X3 موديل 2022 الكروس أوفر

تستمد سيارة كاي ي X3 موديل 2022 الكروس أوفر قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتحتاج الي 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة 114 حصان، وتصل القوة الي العجلات في سيارة كاي ي X3 من خلال علبة تروس أوتوماتيك من فئة CVT، وتنتج عزم أقصي للدوران يصل الي 143 نيوتن/متر.

- وسائل الأمان فـ كاي ي X3

مقصورة كاي ي X3 موديل 2022 الكروس أوفر

زودت سيارة كاي ي X3 موديل 2022 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، أحزمة أمان، نظام الثبات الإلكتروني، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات للركن، و نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ومثبت سرعة.

- أسعار كاي ي X3 الجديدة

تتوافر سيارة كاي ي X3 موديل 2022 الجديدة داخل سوق السيارات المصرية بفئتين مختلفين في الأسعار :

سيارة كاي ي X3 موديل 2022 الكروس أوفر

الفئة الأولى من سيارة كاي ي X3 موديل 2022 تباع بسعر 545 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة كاي ي X3 موديل 2022 تباع بسعر 565 ألف جنيه.