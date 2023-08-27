رئيس الوزراء يترأس مجلس إدارة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تراس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس إدارة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لبحث عدد من الملفات التي تخص الجهاز .

وكان قد وصل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء من جنوب افريقيا عقب حضوره قمة البريكس نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح رئيس الوزراء أن انضمام مصر لعضوية هذا التجمع، سيعود بالنفع على الدولة المصرية، حيث تكمن أهمية هذا التجمع في تحقيق التوازن العالمي، والخروج عن فكرة القيادة الواحدة على المستوى العالمي، بحيث يكون هناك توازن في آلية الإدارة على المستوى العالمي.

وأكد "مدبولي" حرص الرئيس على تواجد مصر على الساحة الدولية، وأن تكون علاقاتها على أفضل ما يكون مع نظرائها من الدول، لافتًا إلى أن انضمام مصر لهذا التجمع، يعد ترجمة حقيقية لهذه الرؤية والجهود المبذولة في هذا الشأن، في ضوء الهدف الرئيسي للتجمع بأن يكون هناك قيادة متعددة الأطراف، بما يحقق نوعا من التوازن، وبخاصة للدول التي يطلق عليها الدول النامية.



ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذا التجمع الذي يضم 5 دول رئيسية الموجودة به حالياً تمثل ما يزيد على 31% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وكذا نحو 40% من سكان العالم، من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي للتجمع بحلول 2030، نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي أي نصف الإنتاج المحلي العالمي.