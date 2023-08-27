نائب محافظ الجيزة يتابع الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي والسوق الحضاري بالعياط|شاهد

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، الطرق والشوارع المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ حيث عاين نائب محافظ الجيزة، شوارع الصفتي وسعد زغلول وشلتوت.

وشدد الشهابي على رفع الإشغالات ووضع خطة العمل المناسبة لإتمام عملية الرصف وفقا للجدول الزمني المحدد بالتنسيق مع الجهات المعنية لما لها من أهمية في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحركة المرورية داخل مدينة العياط.

كما تفقد نائب المحافظ مشروع الصرف الصحي بمدينة العياط حيث تابع النائب نسب تنفيذ أعمال تغويص بيارات الصرف الصحي بشارع الجمهورية.

ووجه نائب محافظ الجيزة بإنجاز الأعمال في المواعيد المحددة لدخول المشروع الخدمة الفعلية.

ثم أستكمل نائب المحافظ جولته بتفقد مشروع السوق الحضاري الجديد بمدينة العياط.

ووجه النائب بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات لمبنى السوق و الالتزام بالجدول الزمني المحدد لسرعة الأنتهاء من الأعمال.

رافق نائب محافظ الجيزة، خلال جولته الميدانية بمدينة العياط محمود عبد الحليم، رئيس مركز العياط، والمهندس هلال عطية، رئيس قطاع شبكات جنوب بشركة كهرباء جنوب القاهرة، والمهندس أنور معوض مشرف مشروعات جنوب الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس أحمد فرغلي مدير عام الصرف الصحي بالعياط والبدرشين ومسؤلي مديرية الأسكان بالمحافظة والطرق والشركات المنفذة للأعمال.

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