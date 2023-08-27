لأول مرة..المستشار القانوني لقناة السويس: دخل الهيئة وصل مليون دولار في الساعة

كشف خالد أبو بكر، المستشار القانوني لهيئة قناة السويس، عن توجيه من الرئيس السيسي بتحقيق تنمية مستدامة في القناة، تشمل تطوير الخدمات وزيادة معدلات العبور وزيادة عائدات الشركات، إضافةً إلى توسيع شبكة الملاحة.

وأشار "أبو بكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" على قناة “صدى البلد”، أن هناك اجتماعات دورية تُعقد من قبل الفريق أسامة ربيع لمتابعة تنفيذ المشروعات القائمة في هيئة قناة السويس.

وأكد أن العائدات من قناة السويس قد بلغت مستويات قياسية قدرها 9.4 مليار دولار خلال العام المالي السابق، مضيفا "قناة السويس تحقق لأول مرة في التاريخ مليون دولار في الساعة لصبح دخل بشكل معتاد".

وأضاف أن قناة السويس الجديدة ساهمت في تعزيز الإيرادات بشكل كبير، مشيراً إلى أن التكلفة الإجمالية لإنشاء القناة الجديدة قد عادت بأرباح هائلة.