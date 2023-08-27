عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تضاعفت 4 مرات..

الحديد والصلب للمناجم تحقق أرباح بـ134 مليون جنيه خلال عام

الحديد والصلب للمناجم
الحديد والصلب للمناجم

أعلنت لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر التابعة للقابضة للصناعات المعدنية أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، عن ارتفاع صافي أرباحها بعد الضرائب بنسبة 230%،خلال العام المالي 2022-2023.

وأوضحت المؤشرات المالية لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر تحقيق 134.15 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة من 1 يوليو 2022 إلى 30 يونيو 2023، مقابل 40.63 مليون جنيه في العام المقارن له. 

txt

الحديد والصلب للمناجم تسجل 28.6 مليون جنيه مبيعات في يونيو الماضي

txt

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. توجه رئاسي بتطوير صناعة الحديد والصلب

وارتفعت مبيعات وإيرادات شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر الي 308.23 مليون جنيه خلال 2022-2023، مقابل 121.21 مليون جنيه في العام المقارن.

وسجلت الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، أرباحاً بعد الضرائب بلغت 97.76 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى مارس الماضي، مقابل 22.97 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 217.5 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 82.78 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

145.4 مليون جنيه ربح مستهدف

وأعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر  موازنتها التقديرية للعام المالي  2023- 2024 بصافي ربح مستهدف قدره 145.4 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري

وفي يناير 2021، وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية.

وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام  انه جار تصفية شركة الحديد والصلب وسداد ما عليها من مديونيات تقدر بنحو 12 مليار جنيه .

الحديد والصلب للمناجم أرباح ايرادات مبيعات المحاجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| نجيب ساويرس يقارن ثروته برصيد محمد صلاح عبر تويتر

تكليف عماد مصطفي البناني برئاسة اللجنة المشكلة لإدارة نادي الزمالك

بعد صعوبة رجوعهما.. معتصم النهار يعود لزوجته بعد انفصال لمدة عام

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

لحظات مؤثرة .. نجل جورج الراسي يحيي ذكرى وفاته الأولى بالورود

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

تعرف على موعد عرض الحلقات المقبلة من مسلسل السفاح

ترشيحاتنا

سد الفجوة في محصولين غذائيين.. السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين

مفاجأة .. مذيع أمريكي شهير يطلب إجراء مقابلة مع بوتين

مدبولي: تمويل 222 ألف مشروع بـ6.8 مليار جنيه خلال 2022 وفر 370.000 وظيفة

مفاجأة للجماهير.. رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك يعلن قراره الأول على الهواء| فيديو

معدات محترقة وجثث جنود متفحمة في أوكرانيا.. ورئيس الشيشان: هذه نهايتكم

الأهلي يوافق على إعارة القندوسي إلى سيراميكا كليوباترا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان اسبانى .. رانيا يوسف تثير الجدل بالاحمر الجرئ

مش غالي.. سعر بنطال شيرين عبد الوهاب يثير الجدل

مبلغ كبير.. سعر جاكيت شيرين عبد الوهاب في حفل السعودية

بسعر خرافي.. هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها في هذه الإطلالة

فيديو

حكاية موقف فيديو محرج لزوجة ميسي يثير جدل رواد السوشيال ..ما الحكاية؟

وحيدة أهلها.. نايا حنا ابنة الـ7 سنوات ماتت برصاصة وأبكت اللبنانيين «فيديوجراف»

هبدأ حياة جديدة.. نجم «X فاكتور» يكشف عن نيته اعتزال الغناء |فيديوجراف

مصر وتمويلات صندوق النقد|هل تنهي البريكس تلك العلاقة؟ الإجابة في هذا التقرير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ