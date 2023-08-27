الحديد والصلب للمناجم تحقق أرباح بـ134 مليون جنيه خلال عام

تضاعفت 4 مرات..

أعلنت لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر التابعة للقابضة للصناعات المعدنية أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، عن ارتفاع صافي أرباحها بعد الضرائب بنسبة 230%،خلال العام المالي 2022-2023.

وأوضحت المؤشرات المالية لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر تحقيق 134.15 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة من 1 يوليو 2022 إلى 30 يونيو 2023، مقابل 40.63 مليون جنيه في العام المقارن له.

وارتفعت مبيعات وإيرادات شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر الي 308.23 مليون جنيه خلال 2022-2023، مقابل 121.21 مليون جنيه في العام المقارن.

وسجلت الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، أرباحاً بعد الضرائب بلغت 97.76 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى مارس الماضي، مقابل 22.97 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 217.5 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 82.78 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

145.4 مليون جنيه ربح مستهدف

وأعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر موازنتها التقديرية للعام المالي 2023- 2024 بصافي ربح مستهدف قدره 145.4 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري

وفي يناير 2021، وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية.

وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام انه جار تصفية شركة الحديد والصلب وسداد ما عليها من مديونيات تقدر بنحو 12 مليار جنيه .