الحديد والصلب للمناجم تسجل 28.6 مليون جنيه مبيعات في يونيو الماضي

كشفت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر التابعة للقابضة للصناعات المعدنية احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن تحقيق إجمالي مبيعات بقيمة 28.63 مليون جنيه خلال شهر يونيو الماضي.



وقالت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر إن مبيعات مناجم الواحات البحرية خلال يونيو بلغت 28.6 مليون جنيه.

وأشارت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر الي قيمة مبيعات محاجر بني خالد - سمالوط سجلت نحو 34.91 ألف جنيه.

وسجلت الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، أرباحاً بعد الضرائب بلغت 97.76 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى مارس الماضي، مقابل 22.97 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 217.5 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 82.78 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

145 مليون جنيه أرباح مستهدفة

أعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر موازنتها التقديرية للعام المالي 2023- 2024 بصافي ربح مستهدف قدره 145.4 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري



وفي يناير 2021، وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية.

وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام انه جار تصفية شركة الحديد والصلب وسداد ما عليها من مديونيات تقدر بنحو 12 مليار جنيه .