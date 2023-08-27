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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

معاك مليون جنيه .. 5 سيارات رياضية "زيرو" ضمن هذه الفئة

5 سيارات رياضية زيرو
5 سيارات رياضية زيرو ضمن فئة المليون جنيه

استطاعت السيارات الرياضية أن تكتسب شعبية كبيرة داخل السوق المصري، سواء من فئة الـ SUV أو الكروس اوفر، ويرجع ذلك إلى تصميمها الخارجي الذي يعكس مساحتها الداخلية الرحبة، إلى جانب ارتفاعها المناسب، والتجهيزات الخاصة بكل علامة تجارية.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات رياضية زيرو ضمن فئة المليون جنيه.

5 سيارات رياضية زيرو ضمن فئة المليون جنيه

1 – كيا اكسيد موديل 2024 

 

تبدأ اسعار السيارة كيا اكسيد موديل 2024 من مليون و150 الف جنيه وحتى مليون و290 الف جنيه، ودعمت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة اجمالية قدرها 160 حصان، وعزم دوران يبلغ 253 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيك من 7 نقلات، وزمن للتسارع يبلغ 9.2 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س.

5 سيارات رياضية زيرو ضمن فئة المليون جنيه

2 – بيجو 2008 موديل 2023 

 

تتراوح الاسعار الرسمية للسيارة بيجو 2008 موديل 2023 بين مليون و69.990 جنيه ومليون و219.990 جنيه، وتقدم السيارة محليًا عبر 3 فئات تتمثل في محرك 1200 سي سي تيربو، يضخ قوة اجمالية قدرها 130 حصانا، و 230 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل سرعات اوتوماتيك من 6 نقلات، وزمن تسارع للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة يبلغ 9.3 ثانية.

5 سيارات رياضية زيرو ضمن فئة المليون جنيه

3 – جيلي كول راي موديل 2023 

 

تقدم السيارة بيجو 2008 موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ 900 الف جنيه للفئة الاولى، و مليون و19 الف للثانية، بيما وصل سعر الفئة الثالثة إلى مليون و29 الف جنيه، وحصلت السيارة فنيًا على محرك تيربو 1500 سي سي، بقوة 175 حصان،وعزم دوران 255 نيوتن/متر، وناقل سرعات من 7 نقلات اوتوماتيكية "دفع أمامي"، وزمن تسارع يبلغ 7.9 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0.

5 سيارات رياضية زيرو ضمن فئة المليون جنيه

4 – ستروين C3 AIRCROOS موديل 2023 

 

تبدأ الاسعار الرسمية للسيارة ستروين C3 AIRCROOS موديل 2023 من 959 الف جنيه إلى مليون و59 الف جنيه، وتستخدم السيارة ناقل حركة سداسي السرعات بقدرات أوتوماتيكية، مع زمن للتسارع يبلغ 10.6 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة، بالاضافة إلى محرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1200 سي سي تيربو، بقوة 110 حصان، و205 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

5 سيارات رياضية زيرو ضمن فئة المليون جنيه

5 – اوبل كروس لاند موديل 2024 

 

تقدم الفئة الاولى من السيارة اوبل كروس لاند موديل 2024 بسعر 949.990 جنيه، بينما يصل سعر الفئة الثانية إلى مليون و69.990 الف جنيه، وتستخدم السيارة محرك ثلاثي الاسطوانات 1200 سي سي تيربو، يضخ قوة قدرها 110 حصان، و205 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك من 6 نقلات، مع امكانية الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0 خلال 11.8 ثانية.

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