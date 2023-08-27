حزب مصر أكتوبر: ندعم السيسي بانتخابات الرئاسة لاستكمال مشوار التنمية.. فيديو

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، معقبة " ندعم الرئيس لاستكمال المشوار".

وأضافت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "نرى إنجازات الرئيس السيسي على أرض الواقع"، لافته: "اختيار الحزب كان بالإجماع دعم الرئيس السيسي لاستكمال المشوار".

وتابعت "أطلقنا حملة "هنكمل المشوار" لدعم الرئيس السيسي"، موضحة "غدا سأبدأ أولى جولاتي خارج مصر لدعم الرئيس السيسي وسأقابل المصريين في الخارج وسيكون هناك تنسيق معهم في الانتخابات المقبلة".

