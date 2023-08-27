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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطل مدرسة الحب.. الفنان اللبناني نيكولا مزهر يحتفل بزفافه | فيديو

صدى البلد

يحتفل الفنان اللبناني نيكولا مزهر بحفل زفافه، اليوم، في أجواء عائلية، داخل الكنسية، ونشرت عدد من المواقع ووسائل الإعلام المحلية، فيديوهات حصرية من داخل الحدث. 

نيكولا مزهر، الذي عُرف؛ بعد مشاركته ضمن أبطال مسلسل “مدرسة الحب”، شارك في العديد من الأعمال اللبنانية والسورية الشهيرة، منها “اتهام، الشقيقتان، جريمة شغف، مرايا الزمن” وغيرها. 

بدأ نيكولا مزهر مشواره الفني عام 2014، وعرض له مؤخرا مسلسلات عديدة، منها “لحن البحر، دهب بنت الأوتيل”، وهو يبلغ من العمر 31 عاما. 

واحتفل نيكولا مزهر بخطوبته، في ديسمبر الماضي، على الفنانة مسوى، وحرص عدد كبير من المشاهير على تهنئته، منهم نيكولا معوض، ألين لحود وغيرهم. 

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