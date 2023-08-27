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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فتاة بورسعيد: عمى أراد الخلاص مني

آيه فتاة من بورسعيد
آيه فتاة من بورسعيد

أشتكت فتاة تدعى آيه فتاة من بورسعيد من تعرضها للضرب المبرح من عملها بأستمرار وبدون سبب.


وأوضحت آيه خلال حوارها مع برنامج حوارها مع برنامج "تفاصيل"، المذاع عبر قناة "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية نهال طايل، أنها انتقلت للعيش مع عمها منذ 3 أشهر بسبب سفر  أبيها، لافتة إلى أنها قبل ذلك كانت تعيش حياة طبيعية مع ولادتها.

بفترى عليكى

وتابعت آيه قائلا:" مرة سألت عمى عن سبب ضربه ليا قالى بفترى عليكى، وبعد ما نزلت هربت من البيت".

وأكدت آيه فتاة بورسعيد قائلة:" مرة وبدون سبب عمى دخل وقف على زورى برجليها وقالى همتوتك وفضل يضرب لحد ما أغمى عليا".

الإعلامية نهال طايل تعذيب فتاة ضرب فتاة صدى البلد صدى البلد 2 قناة صدي البلد

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