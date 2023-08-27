توشكى غذاء مصر وطعامها ومؤونتها.. الخير يأتي من "الجنوب"

ارتبطت مصر وحضارتها بالزراعة، وابتكر المصري منذ القدم الآلات الزراعية وآلات الري، واهتم المصريون بتصوير العمليات الزراعية من حرث وري وحصاد وتخزين على جدران المعابد قبل التاريخ، ووضعوا أساس التقويم الزراعي، فكانت مصر أول دولة نظمت مواعيد الزراعة.

وتبنت الدولة الدولة المصرية سياسات داعمة لتهيئة مناخ جاذب ومشجع للاستثمار الزراعي، منها التيسير على المستثمرين في الأراضي المستصلحة الجديدة بتوفير البنية الأساسية للمساحات المخصصة لهم من مياه للري وطرق وخدمات ومرافق، إضافة إلى توفير خطوط ائتمان بتكلفة مناسبة، مع الإعفاء من الضرائب لعدة.

ما تشهده منطقة توشكى من إنجاز يقف وراءه جهد كبير من المصريين العاملين بهذا المشروع القومي، لزراعة 4 ملايين فدان خلال مدة لا تزيد عن عام. كانت هذه تصريحات للرئيس السيسي خلال مداخلة مع وفد الإعلاميين خلال جولتهم في توشكى تحت عنوان "يوم في حب مصر".

منطقة توشكى مجرد خطوة

وأكد الرئيس السيسي أن ما تشهده منطقة توشكى مجرد خطوة واحدة من خطوات يتم تنفيذها في مشوار التنمية الطويل إلى مستقبل مصر.

السيسي قال إن التنمية ليست قاصرة على مكان واحد، لكن في كل مكان في توشكي وشرق العوينات وسيناء وغيرها في كل شبر من أرض مصر، مؤكدا أنه يتم استغلال كل ما هو متاح وكل نقطة مياه.

وأوضح الرئيس السيسي أنه تم الانتهاء من تنفيذ جزء كبير من محطات رفع المياه والترع وقنوات المياه وطلمبات الرفع وشبكة الكهرباء وتسوية الأرض حتى تكون جاهزة لموسم القمح المقبل في شهري أكتوبر ونوفمبر.

الرئيس السيسي طمأن الشعب المصري بأن الدولة تسير بشكل جيد داعيا الجميع إلى الاطمئنان، مشيرا إلى الأراضي التي تم استصلاحها ليس في توشكى فقط لكن في شرق العوينات ومستقبل مصر وسيناء، وأشار إلى التعاقد على مصنع للخشب من "جريد النخل" ومصنع أخر لتغليف التمور في منطقة توشكى، فضلا عن زراعات البطاطس في شرق العوينات إضافة إلى العديد من المشروعات في مجال التصنيع الزراعي.

الفجوة الكبيرة في القمح

تحدث السيسي عن الأولويات مؤكدا أن الفجوة الكبيرة في القمح تحتاج إلى تغطية جزء كبير منها قبل الحديث عن منتجات أخرى مثل الفاكهة والخضروات التي لدينا منها اكتفاء ذاتي، وأكد أن الجهد المبذول حاليا في توشكي وشرق العوينات والدلتا الجديدة في "مستقبل مصر" على طريق وادي النطرون، يستهدف زراعة محصولي الذرة والقمح الذي يتطلب استيراده مبالغ كبيرة من الدولار.

تشهد الدولة المصرية إنجازات حقيقية ومشروعات قومية متعددة و كرس السيسي كافة جهود الدولة للنهوض بجميع القطاعات الزراعية والصناعية والمجتمعية لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المصرية، وأكبر استفادة مما تملكه مصر من إمكانيات.

مشروع "توشكى" يعتبر واحدا من أهم المشروعات القومية في مجال الزراعة لتوفير المنتجات الزراعية المختلفة للدولة خاصة السلع الاستراتيجية وأهمها القمح من خلال استصلاح واستزراع نحو 600 ألف فدان حول منخفضات توشكى، في إطار خطة توسيع رقعة المساحة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، أن المستهدف من الزراعات في توشكى هو زراعة القمح وتم زراعة 250 ألف فدان، فيما سيكون المستهدف خلال هذا العام زراعة 450 ألف فدان بزيادة 200 ألف فدان، حتى الوصول إلى 600 ألف فدان قمح مع نهاية عام 2024 بمنطقة توشكى، فضلا عن زراعة 230 ألف فدان في العوينات، و320 ألف فدان في الفرافرة وعين دالة.

جدير بالذكر أن الرئيس السيسي منذ تولى حكم مصر في منتصف عام 2014، وهو يحاول أن يتدارك أخطاء الماضي، هو ما جعله يعيد إحياء مشروع توشكى الذي بدأ في التسعينات.